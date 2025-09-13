Helsingissä nähtiin lauantai-iltana huikea valoshow, kun lukuisat värivaloin koristellut pyöräilijät muodostivat paraatin.

Freaky Bike Parade järjestettiin Helsingissä tänä viikonloppuna viidettä kertaa, kertoo tapahtuman järjestänyt Helsingin Pyöräpaja nettisivuillaan.

Pyöräpaja on vapaaehtoisvoimin toimiva epäkaupallinen tee se itse -tila.

Pyöräpaja toivotti etukäteen paraatiin tervetulleeksi kaikenikäiset ja -tasoiset pyöräilijät.

– Tuo pyöräsi – oli se sitten tavallinen, friikki, kuormapyörä tai lowrider – ja koristele se valoin, värein ja fiiliksellä, Pyöräpaja ohjeisti.

Mukana kulkueessa oli muun muassa DJ-pyörä ja visuaaleja projisoiva autopyörä.

– Pyörät – aivan kuten omaehtoinen kaupunkikulttuurikin – kuuluvat kaupunkiin: isoille väylille, näkyville ja kuuluville. Lähdetään siis taas yhdessä liikkeelle, isolla joukolla ja kovalla äänellä kaupungin kaduille – sinne, minne kulttuuri kuuluu ja missä pyöräilyn pitäisi olla mahdollista ilman huolta autojen kiireestä, Pyöräpajan sivuilla kommentoitiin.

Viime vuonna kulkueessa oli järjestäjien mukaan parhaimmillaan jopa 700 pyörää.