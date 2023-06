"Hermot menee!" Näin uudistettu Esplanadi jakaa helsinkiläisten mielipiteitä

Huomenta Suomi kävi Espalla selvittämässä, mistä on oikein kyse.

– Mallina kesäkaupungille on toiminut Tukholma, jossa on jopa kymmeniä kesäaukiota.

Espan kadulle on ilmestynyt kukkiva keidas, jossa voi jo nauttia alkavasta kesästä.

Pyöräilijät saivat uuden pyörätien, mutta esimerkiksi autoilijoille uudistus on tuonut päänsärkyä. Kaistojen määrä väheni kahdesta yhteen. Myös parkkipaikkoja poistettiin. Välillä jonoissa menevät hermot , kun liikenne ruuhkautuu.

Kuokkanen muistuttaa, että nyt vaaditaan vähän sopeutumisaikaa. Palautetta kansalaisilta on jo tullut paljon.

Yksi Huomenta Suomen bongaama pyöräilijä myöntää, että asfalttinen pyörätie on tasainen ja näyttävä, mutta entiset kaksipyöräisten väylät olivat ihan riittävät.

– Kyllä pyöräilijälle on tosi hyvä, että on uusi pyörätie! [Se on] paljon leveämpi, lisää toinen pyöräilijä.