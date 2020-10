Helsingin apulaispormestari Razmyar joutui koronakaranteeniin – "Odottelu on henkisesti raskasta"

– Nopeus koronan torjunnassa on valttia. Tapaamani ihminen sai oireita, meni testiin ja ilmoitti minulle asiasta. Jäin kotiin ja sain pian tiedon, että hänen testinsä on positiivinen, Razmyar kirjoittaa Twitterissä.

– Terveydenhuollon ammattilainen soitti seuraavana päivänä tarkemmat ohjeet. Pahinta on, että perheen sisälläkin pitää välttää kontaktia. Pienintä tietysti on pidettävä sylissä, mutta edes 4v:ta ei saisi halailla. Se on raskasta, mutta lapsi on onneksi viisas ja ymmärtää, Razmyar jatkaa.