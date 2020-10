Koronatartunnan saanut Packalén liikkui vielä keskiviikkona eduskunnassa – video: näin turvavälit pettivät luottamusäänestyksessä

Koronaviruksen kantaja voi tartuttaa muita jo kaksi päivää ennen oireiden alkamista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . THL:n mukaan koronavirustautiin sairastunut henkilö on tartuttavimmillaan oireisen taudin alussa tai juuri ennen oireiden alkua.

Tartuntariskiä vähentää vähintään 1–2 metrin etäisyys ihmisten välillä. Tartunnan voi THL:n mukaan kuitenkin saada ilmavälitteisesti kauempaa kuin 2 metrin etäisyydeltä etenkin sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto, tai jos henkilö esimerkiksi puhuu voimakkaalla äänellä.

Lamaantuuko eduskunnan toiminta?

THL on käynnistänyt kansanedustajien altistuksia koskevan jäljityksen.

– On todettava, että meillä on jatkuva huoli tästä asiasta. Turvaamistoimia on tehty myös täysistuntojen osalta yllättävien tartuntojen ja altistumisien varalta, Rauhio pyörittelee.