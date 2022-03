Helmut Markolta kovaa vihjailua – saako huippukuski toisen sauman Red Bullilla?

26-vuotias Gasly on esiintynyt mallikkaasti AlphaTaurilla. Ranskalainen juhli uransa avausvoittoa vuoden 2020 Italian GP:ssä. Gaslyn vahvat suoritukset ovat luoneet spekulaatiota hänen tulevaisuudestaan.

Entinen F1-kuski Gerhard Berger sanoi, että ranskalainen ansaitsisi toisen mahdollisuuden Red Bullilla. Marko ymmärtää Bergerin kannan, mutta muistuttaa, että Perezillä on sopimus kauden 2022 loppuun asti.

– Gerhard ei ole väärässä, mutta samalla meillä on sopimus Checon (Perez) kanssa. Meidän tulee siksi verrata näiden kahden kuljettajan suorituksia, Marko sanoi Saksan formel1.de -sivustolle.

Marko totesi, että Red Bull seuraa molempien kuljettajien suorituksia. Gaslyllä on sopimus ensi vuoden loppuun, minkä vuoksi Marko myöntää, että Gaslyn menettäminen on mahdollista, mikäli hänelle ei tarjota hyvää mahdollisuutta.

– Sergion kohdalla meillä on vielä aikaa tämän vuoden puoliväliin ja Pierren kanssa sopimus on vuoteen 2023. Se on selvää, että jos emme voi tarjota Pierrelle hyvää mahdollisuutta sopimuksen lopulla, menetämme hänet. Emme halua niin tapahtuvan, Marko totesi.