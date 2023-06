Helle iskee nyt myös puutarhaan – näin kotipihan kasveja kannattaa hoivata

Kastelujärjestelmät säästävät aikaa

– Kannattaa kastella aamulla tai illalla, ei keskellä päivää, koska haihdunta ei ole silloin niin voimakasta ja kosteus pysyy maassa. Kaikkein paras aika on illalla. Jos on mahdollista, ruukkuihin voi lisätä biohiiltä tai hyvää kasvualustaa, missä on paljon orgaanista materiaalia, joka pidättää vettä. Ruukkuja voi siirtää varjoihin mahdollisuuksien mukaan, neuvoo Hyötykasviyhdistyksen puutarhuri Kirsi Heikkilä.