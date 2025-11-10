Dramaattinen onnettomuus vaati useamman ihmisen hengen Venäjällä.
Venäjän Dagestanissa tapahtui viime viikolla karmiva helikopterionnettomuus, kun KA-226-helikopterin pyrstö kolahti maahan kesken lennon.
Pyrstö jäi roikkumaan helikopterin perässä ja sai ilma-aluksen käyttäytymään arvaamattomasti.
Video näyttää, kuinka hetken kuluttua kone rysähtää rakennuksen päälle ja syttyy tuleen.
Onnettomuus vaati yhteensä viiden ihmisen hengen, kertovat paikalliset viranomaiset. Kahden kerrotaan jääneen henkiin.
Turman on epäilty johtuneen mahdollisesti äkillisestä tuulen suunnan muutoksesta, ja voimakkaan puuskan vaikutuksista, eikä välttämättä lentäjän virheestä.
Onnettomuuden syitä tutkitaan edelleen.