Helena Petäistön kolumni: Ranskassa on käsillä tilanne, mihin kenenkään mielikuvitus ei olisi koskaan riittänyt

Macronin suunnitelma epäonnistui

Hän peräänkuulutti "la clarificationia", tilanteen selkeyttämistä, sillä ilman ehdotonta enemmistöä kansalliskokouksessa maata on vaikea - ellei aivan mahdoton - hallita, sillä koalitiohallituksia ei Ranskassa tunneta.

Ranskan äärivasemmiston höyrypää

Shokki oli täydellinen kaikille, mutta nyt on mahdoton tietää, olisiko Macronin pokeripeli äärioikeiston kanssa onnistunut, sillä vastoin kaikkia odotuksia vasemmisto saikin rivinsä suoriksi ja se onnistui muodostamaan vaaliliiton.

Unohtakaa siis koko ”clarification”, päinvastoin oikeampi sana on ”la complication”, asioiden monimutkistuminen.

Ranskan rajojen ulkopuolella lähes kaikki tietävät, kuka on Marine Le Pen, maan äärioikeiston johtaja jo toisessa polvessa. Mutta harvempi tietää, kuka on Jean-Luc Mélenchon , Ranskan äärivasemmiston höyrypää ja varsinainen kauhukakara.

Suuttui kun ei saanut ministerin salkkua

Mélenchon on entinen sosialistipuolueen jäsen, joka suuttui aikoinaan mahtipuolueelle, kun ministerin salkku ei irronnut, vaikka mies on yksi Ranskan parhaista puhujista ja kansanjoukkojen villitsijä.

Aina siitä lähtien Mélenchon on lietsonut kansaa vallanpitäjiä vastaan ja tehnyt kaikkensa estääkseen uudistukset Ranskassa a kaataakseen istuvan presidentin.

Hän esti jo Macronin edeltäjän, sosialistipresidentti François Hollanden kaikki järkevät talousuudistukset, ja hän on ollut kantona kaskessa alusta lähtien koko Macronin hallinnon ajan, lietsonut rauhattomuuksia ja tehnyt kansalliskokouksesta varsinaisen sirkuksen.

Päämääränä Macronin kaataminen

Kansanvillitsijä Mélenchon on ollut kaksi kertaa lähellä päästä presidentinvaalien toiselle kierrokselle, ja sekös häntä raivostuttaa entistä enemmän.

Viimeiset vajaat kymmenen vuotta hänen korkein päämääränsä on ollut Macronin kaataminen, vaikka molemmat ovat alun perin lähtöisin samasta sosialistipuolueesta.

Macronin puolueen kannatus laskusuunnassa

Niinpä Ranskan hallitsemisesta on nyt taistelemassa äärioikeisto, äärivasemmisto ja niiden keskellä alakynnessä ainoa maltin ääni, Macronin puolue.

Macronin puolueen kannatus on laskenut 18 prosenttiin, ja aiemmin mahtava maltillinen oikeisto saa enää vain kahdeksan prosenttia.

Äänestäjille luvattu kuu taivaalta

Meneillään on viimeinen kampanjaviikonloppu tässä käytännössä vain kaksi viikkoa kestävässä salamavaalikampanjoinnissa, sillä vaalien ensimmäinen kierros on edessä jo ensi sunnuntaina kesäkuun 30. päivänä.

Toistaiseksi vasemmiston Mélanchonin lupaus pitää suunsa supussa on kestänyt. Molemmat ääripäät ovat luvanneet äänestäjille kuun taivaalta.

Tosin äärioikeiston kampanjaa vetävä Jordan Bardella on joutunut vetämään kaiken aikaa suuria lupauksiaan pois, sillä kaikki tietävät, että eläkeiän lasku 60 vuoteen ainoana EU-maana on silkkaa hulluutta aikana, jolloin eläkkeensaajien määrä kasvaa samalla, kun maksajien määrä laskee.

Vasemmiston palkkalupaus oli kauhistus

Macronin porukan nokkamiehet saivat talouselämän aplodit, mutta ääripuolueet muistuttavat joka käänteessä, etteivät he ota vallassa olleilta mitään oppitunteja, niin pahasti Ranska on velkaantunut lisää Macronin kaudella. Tosin millään muulla vallanpitäjällä ei ole koskaan ollut niskassaan keltaliivejä, pandemiaa eikä sotaa Euroopassa.

Presidenttipeli on alkanut

Ranskan perustuslain mukaan presidentti voi määrätä ennenaikaiset vaalit, mutta hänen on konsultoitava asiasta pääministeriään. Sitä Macron ei kuitenkaan tehnyt.

Se oli kova veto nuorelta mieheltä, jota vielä puoli vuotta sitten nimitettiin vähätellen Mini-Macroniksi. Macronilla on enää vain kaksi ja puoli vuotta aikaa presidenttinä, ja kilpailu paikasta on jo alkanut. Gabriel Attalille tilaisuus nostaa profiiliaan on kullan arvoinen.