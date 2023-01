Helena Petäistön kolumni: Mitterandin aikapommista tulee Macronin tulikoe

Macronille eläkeuudistus on ”uudistusten äiti”, jonka kaatuminen tai onnistuminen määrittelevät pitkälti sen, millaisena kunnianhimoisen presidentin kahden kauden perintö jää elämään. Macron haluaa jäädä historiaan Ranskan uudistajana, mutta kauaskantoiset kaavailut jäivät lupaavan alun jälkeen kesken, kun kohtalo heitti hänen tielleen ensin keltaliivit, sitten koronaviruksen ja lopulta vielä sodan Euroopassa.

Mitterandin aikapommi

Eläkeuudistuksessa on erityisen paljon vaakalaudalla, sillä jos se kaatuu, Macron voi sanoa hyvästit myös muille kaavailuilleen. Silloin hänelle uhkaisi käydä samoin kuin edelliselle kahden kauden presidentille, Jacques Chiracille, jonka toinen kausi oli pelkkää tyhjäkäyntiä ja jähmettymisen aikaa.

Tässäkin asiassa Rocard, piikki Mitterrandin lihassa, oli oikeassa. Rocardin raportti on kestänyt aikaa ja ollut jo 30 vuotta eläkeuudistusten pohjana.

Oikeistopääministeri Édouard Balladur aloitti eläkejärjestelmän rukkaamisen pidentämällä täyteen eläkkeeseen oikeuttavaa eläkemaksuaikaa. Hän onnistui siinä ovelasti ajoittamalla uudistukset ranskalaisten lomakuukauteen, elokuuhun, jolloin Välimeressä lilluvat kansalaiset eivät jaksaneet lähteä rettelöimään kaupunkien polttavalle asvaltille. Mutta kun hänen seuraajansa, oikeistoleirin parhaimpana pidetty, kunnianhimoinen Alain Juppé ryhtyi tekemään kokonaisvaltaista eläkeuudistusta, ajankohtana oli ankea marraskuu, hallitus kaatui kuukaudessa ja maa oli täydessä kaaoksessa. Viimeinen tikki oli, kun ay-liikkeet sulkivat öljynjalostuslaitokset, ja Ranskan bensahanat kuivuivat. Samaa hoitoa on jo väläytelty Macroninkin uudistusta vastaan.

Mallia myös Suomesta

Hullunrohkean Juppén jälkeen vasta sosiaali- ja työministeri François Fillon uskalsi taas tarttua eläkeasioihin vuonna 2003 pidentämällä yhä eläkemaksuaikaa. Vihaiset ay-liikkeet ryntäsivät massiivisesti kadulle, mutta Fillon oli heidän kanssaan Juppétä taitavampi. Fillon otti jopa mukaansa ranskalaisia ay-liikkeen kovapäisiä edustajia Suomen vierailulleen istumaan samaan pöytään suomalaisten ay-pomojen kanssa ja kuulemaan heiltä, miten Suomessa on tehty paljon pitemmälle meneviä uudistuksia siksi, että ay-liikkeet eivät halua sentään sahata omaa oksaansa. Kun kyselin kommentteja Ranska ay-jääriltä, ei vastausta saanut ulos hohtimillakaan.

Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, että Macron kerjää todellakin vain verta nenästään. Varsinkin, kun äärivasemmistojohtaja Jean-Luc Mélenchonin johtama vasemmistorintama on ottanut linjakseen vastustaa kaikkia nykyhallituksen lakiesityksiä. Niinpä hälyttävistä luvuista huolimatta kaikki ay-liikkeet ja koko vasemmisto väittävät nyt yhdessä silmiään räpäyttämättä, ettei eläkeuudistukseen ole mitään tarvetta. Nähtävästi sitä viestiä uskotaan, sillä 59 prosenttia ranskalaisista vastustaa uudistusta.

Karut numerot

Luvut osoittavat, että kestävyysvaje on ehdottomasti korjattava ja kiireen vilkkaa. Ranskan avokätisessä eläkejärjestelmässä peräti 14,7 prosenttia bruttokansantuotteesta menee eläkkeisiin, mikä on lähes tuplat verrattuna OECD-maiden keskiarvoon. Ranskalaiset myös lähtevät eläkkeelle aiemmin kuin useimpien muiden OECD-maiden kansalaiset. Jos nykymenoa jatkuu, maan eläkejärjestelmän rahoitusvaje on taas edessä. Macronin aikana vuonna 2021 järjestelmä palasi 900 miljoonan euron verran plussan puolelle, ja ekonomistien mukaan vielä viime vuonna sen olisi pitänyt olla plussalla runsaan kolmen miljardin euron verran.