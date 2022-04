Helena Petäistön kolumni: Kaataako vallankumouskansa hallitsijansa jäämällä kotiin?

Vaikka pyyhkeitä tuli viime hetken visiitistä, käynti näyttää tuottaneen tulosta, sillä tähän asti hyvin varovaiset mielipidemittauslaitokset alkoivat eilen lauantaina viimeinkin luottaa Macronin voittoon. Epävarmuustekijöitä on ollut niin paljon, että tähän asti ennustajat ovat muistaneet enemmän kuin hyvin Donald Trumpin valinnan sekä brexitin, joista kumpaakaan ei osattu tosissaan odottaa. Täytyy siis toivoa, etteivät he tällä kertaa tule laskuissaan yllätetyiksi.

Valinta ruton ja koleran välillä

Viimeiset suurten kaupunkien äänestyspaikat sulkeutuvat tänään sunnuntaina kello 21 Suomen aikaa. Tulos julkistetaan välittömästi. Tällä kertaa jännitys on kyllä huipussaan.

Nyt kaikki on toisin. Marine Le Pen on onnistunut putsaamaan puolueensa niin, etteivät kaikki enää edes muista sen olevan puhdas äärioikeistopuolue, ja muuttamaan omaa imagoaan niin radikaalisti, että aiemmasta kovanaamaisesta ja hyökkäävästä puskutraktorista on tullut kissoja rakastava sinkkuäiti lähellä kansan syviä rivejä.