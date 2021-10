Helena Petäistön kolumni: Ranskan presidenttipelissä saattaa yllättää ehdokas, joka on niin äärioikealla, että Marine Le Penkin kalpenee

Taistelu Ranskan presidentin paikasta, joka käydään nykyään joka viides vuosi – ennen kausi kesti seitsemän vuotta – tihkuu aina jännitystä. Kyseessä on länsimaiden vahvin presidentti-instituutio, aurinkokuninkaan jatkumo sillä erolla, että joka viides vuosi paikka on lunastettava uudelleen. Viisi vuotta sitten koko kilpa oli niin jännittävä kaikkine täysin odottamattomine käänteineen, ettei kukaan olisi osannut sellaista unissaankaan kuvitella. Kaikki alkuperäiset ”varmat” ehdokkaat eliminoituivat yksi toisensa jälkeen, varmin heistä omiin rötöksiinsä, koko Ranskan puoluekenttä hajosi ja lopulta voiton vei politiikan ulkopuolelta tullut 39-vuotias nuori mies. Du jamais vu! Sellaista ei sentään oltu koskaan nähty.

Tällä kertaa koronapirulainen on jarruttanut vaalikuviota niin, että on jo tuntunut siltä, ettei koko sirkus pääse koskaan alkamaankaan. Kahden kierroksen vaalit ovat kuitenkin edessä jo huhti- ja toukokuussa. Macronin ja Le Penin puolueita lukuunottamatta mistään puolueesta ei ole edes noussut ketään selvää ehdokasta. Kaikki mielipidemittaukset ovatkin tähän asti päätyneet siihen, että toiselle kierrokselle menevät taas Macron ja Le Pen, ja taistelu päättyy 60–40 Macronin hyväksi.

Pientä värinää ilmassa alkoi tuntua pari viikkoa sitten, kun Éric Zemmour julkisti uusimman kirjansa nimeltä Ranska ei ole vielä sanonut viimeistä sanaa alaotsikkona ”Viimeisimmät 40 vuotta, jolloin Ranska on ajettu alas”. Samalla hän aloitti Etelä-Ranskasta suuren kirjakauppakiertueensa. Jo edellinen kirja ”Ranskan itsemurha” oli myynyt puoli miljoonaa kappaletta, mutta tämä uusi kirja myi jo ensimmäisellä viikolla 80 000 kappaletta, ja toisella viikolla oli 200 000 kappaleen ensipainos lopussa. Omistuskirjoitussessiot kirjakaupoissa kestävät joka ilta yli kolme tuntia.

Zemmour ei ole kuitenkaan vielä edes ehdokas puhumattakaan että hänellä olisi omaa puoluetta. Mutta silti kannatusta on 15 prosentin verran. Macron saa nyt maistaa omaa lääkettään, ja siksi hän osaakin olla tilanteesta huolissaan. Kaikkein huolestunein on kuitenkin Marine Le Pen ja syystä.

Niin äärioikealla, että Le Pen kalpenee

Kuka on sitten tämä ihmemies, jonka ympärille on muodostunut monenlaisia tukiyhdistyksiä kuten Les Amis d’Éric Zemmour, Éric Zemmourin ystävät, mutta jopa nuorten organisoima Zénération Zemmour, sanaleikin takaa mahtipontisesti Zemmourin sukupolvi?

Zemmour itse on 58-vuotias ja ajatuksiltaan niin äärioikealla, että aiemmin koko Eurooppaa sokeerannut Marine Le Pen kalpenee hänen rinnallaan. Maahanmuuttovastaisuus on Zemmourin vahvin keppihevonen. Sukupuolten tasa-arvon vastustaminen tulee hyvänä kakkosena hänen arvomaailmassaan.

Suursuosiostaan Zemmour saa kyllä kiittää alun perin heppua nimeltä Laurent Ruquier, joka juonsi yli kymmenen vuotta Ranskan television suosituinta keskusteluohjelmaa. Miljoonakatsojat vetänyt ”On n’est pas couché”, ”Ei me vielä nukuta”, oli monta vuotta suosituin ohjelma myös rajan takana Belgiassa. Joka lauantai-ilta kello 23 alkanut ohjelma piti suuret massat hereillä aamukolmeen asti, kaikki halusivat päästä debattiin mukaan eikä kukaan halunnut jättää suurta show’ta katsomatta.

Taustaltaan journalisti – shokeeraavista lausahduksista tuli tavaramerkki

Koulussa loistavasti menestynyt Zemmour pääsi opiskelemaan valtio-oppia alan arvostetuimpaan eliittikouluun, Pariisin Sciences Pohon, ja meni naimisiin hauskannimisen oikeustieteen opiskelijan Mylène Chichportichin kanssa. Vaimo on viisaasti aina pitänyt oman nimensä, ja hänellä on oma asianajajatoimistonsa. Zemmour pyrki myös huippuarvostettuun hallintokorkeakouluun ENA:an, mutta sen ovet eivät hänelle avautuneet.

Ei presidenttiehdokkaan kokoa tai näköä

Vasta nyt, kun Marine Le Pen on alkanut siistiä puoluettaan ja siirtyä maltillisempaan suuntaan kohti poliittista keskikenttää entistä laajemman kannatuksen toivossa, on Zemmour yhtäkkiä löytänyt sopivan sauman itselleen. Hän on koukannut oikealta ja ottanut omakseen Le Penin puheissaan vähemmälle jättämän maahanmuuton.