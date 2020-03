Helena Petäistön kolumni: Maailmanpoliisille olisi tilausta – nyt roistohallitsijat saavat kaikessa rauhassa hyökätä, pommittaa ja sotia

Maailmankylän roistohallitsijat Bashar al-Assad, Vladimir Putin ja Recep Tayyip Erdogan saavat kaikessa rauhassa hyökätä, pommittaa ja sotia. Ihmisten kärsimyksellä eikä kyynisyyden määrällä ei tunnu olevan mitään rajaa. On totta, että aina kun Yhdysvallat näyttelee maailmanpoliisin roolia, sitä arvostellaan ankarasti. Mutta kun se vetäytyy omalle mantereelleen ja jättää muun maailman oman onnensa nojaan, tulee maailmanpoliisia ikävä.

Elokuun 30. päivänä 2013 iltapäivällä teki Obama kohtalokkaan päätöksensä olla antamatta käskyä iskeä al-Assadin hallinnon kohteisiin sen jälkeen, kun tämä oli surmannut arviolta 1 300 siviiliä kemiallisilla aseilla Syyrian pääkaupungin Damaskoksen liepeillä. Vuotta aiemmin kesällä 2012 Obama oli julistanut: "Yhdysvalloille punainen linja, jota ei voi ylittää, on kemiallisten aseiden käyttö." Obama rikkoi itse asettamansa säännön, ja Yhdysvallat menetti muiden luottamuksen.

Nyt, kun arviolta 470 000 syyrialaista siviiliä on saanut surmansa ja 11 miljoonaa ihmistä on lähtenyt Syyrian sotaa pakoon, saa Eurooppa pelätä valtavaa uutta pakolaisongelmaa ja humanitaarista katastrofia. Uhoava Erdogan on osoittautunut epäluotettavaksi sopimuskumppaniksi verrattuna Libyan diktaattoriin Muammar Gaddafiin, joka esti afrikkalaisten vyöryn Välimeren yli Eurooppaan euromiljardeja vastaan.