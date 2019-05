Helena Petäistön kolumni: EU-rintama piti lähes yhtä urheasti kuin Leijonat – oikeistopopulistien jytky jäi toteutumatta

Ja se on erittäin tärkeää juuri nyt, kun EU tarvitsee enemmän kuin koskaan nimenomaan yhtenäisyyttä, työkykyä ja ripeyttä. Edessä on niin valtavia haasteita, että ne vaativat Euroopan kokoista aluetta, jotta niihin vastaaminen onnistuu; ilmastonmuutos, maahanmuutto ja digivallankumous. Tällaisiin jättihaasteisiin eivät isoimmatkaan jäsenmaat kykene yksin tehokkaasti vastaamaan.

Suurten haasteiden lisäksi dramaattisuutta vaaleihin toi se seikka, että ensimmäistä kertaa EU:n historian aikana ulkovallat usealta taholta odottivat ja toivoivat sellaista vaalitulosta, joka murtaisi Unionin yhtenäisyyden ja heikentäisi sen toimintakykyä. Todistetusti yksi maa, Venäjä, sai jopa oikeistopopulisteja ostetuksi itselleen kuten Itävallan videoskandaali ehti osoittaa. Varmasti juuri se omalta osaltaan herätti äänestäjiä näkemään, että ulkopuolisten sekaantuminen Euroopan asioihin sisältä päin populistipuolueiden kautta on täyttä todellisuutta.

Ehkä juuri tämä dramatiikka sai myös äänestysvilkkauden viimein nousemaan EU-vaaleissa ja myös nuorison liikkeelle. Äänestysprosentti nousi koko Unionin tasolla yli 50 prosenttiin eli peräti 10 prosenttia enemmän kuin ennen. Eihän se vieläkään tarpeeksi ole, mutta Luojan kiitos suunta on nyt oikea ja lisäys merkittävä.

Maailman toiseksi suurimmissa vaaleissa Intian vaalien jälkeen luvut ovat vaikuttavia: noin 5 000 ehdokasta ja 400 puoluetta! Läheskään kaikki puolueet eivät saaneet edustajiaan EU-parlamenttiin, mutta valtava määrä niitä kuitenkin on järjestäytymässä heti puolueryhmiin. Se työ alkaa välittömästi ja on iso urakka, kun sellainen kirjo eri puolilta Eurooppaa tulevista erilaisista puolueista on sovitettava yhteen. Järjestäytymisen pitäisi olla valmis juhannukseen mennessä. Uuden parlamentin ensimmäinen täysistuntoviikko alkaa heinäkuun 1. päivänä Strasbourgissa.