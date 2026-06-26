Mikko ja Helena Koivun huoltajuusriidassa saatiin jälleen uusi päätös.

Mikko ja Helena Koivulle on määrätty yhteishuoltajuus tehtäväjakomääräyksin heidän kolmesta lapsestaan. Päätös annettiin 26. kesäkuuta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Mikko Koivu haki nykyisiin huoltajuuskuvioihin muutosta ja vaati käräjäoikeudelta ensisijaisesti yksinhuoltajuutta, kun taas Helena Koivu halusi yhteishuoltajuuden jatkuvan.

Toissijaisesti Mikko Koivu vaati yhteishuoltoa tehtävänjakomääräyksin siten, että hänellä on oikeus päättää lasten terveyteen liittyvistä asioista, passeista ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Mikko Koivu vaati, että lapset asuvat hänen luonaan ja saavat tavata äitiään vain tiettyinä ajankohtina.

Mikko Koivu myös vaati, että käräjäoikeus velvoittaa Helena Koivun sakon uhalla huolehtimaan lasten kuljettamisesta harrastuksiin ja noudattamaan harjoitusaikatauluja.

Käräjäoikeus katsoo, että ratkaisevaa on, että kumpikaan vanhempi ei ole tuonut esille, että lapset haluaisivat olla enemmän toisen vanhemman luona. Tämä vuoksi oikeus ratkaisi, että lapset asuvat vuoroviikoin vanhempiensa luona.

Käräjäoikeuden mukaan vuoroasumisen puolesta puhuu myös se, että molemmat vanhemmat ottavat vastuuta ja huolehtivat lasten käytännön elämän sujumisesta.

Kumpikin kykenee myös ottamaan huomioon lasten tarpeet ja suhtautuu myönteisesti siihen, että lapsilla on oikeus tavata toista vanhempaa laajasti.