Helena Ahti-Hallberg valmentaa omaa poikaansa Emil Hallbergia – ex-Salkkarit-tähti kertoo, millaista on olla äidin valmennuksessa

Hallbergin yksi valmentajista on oma äiti Helena Ahti-Hallberg , joka on suurelle kansalle tuttu Tanssii Tähtien Kanssa -suosikkiohjelman tuomarina. Hallbergin mukaan ei ole ongelmaa, että valmentajana toimii oma äiti.

– Mikä on tärkeää muistaa on se, että pystyy hyppäämään oppilaan ja opettajan rooliin. Se on isoin asia siinä. Haaste on siinä, että pysyy niissä rooleissa. Kun olin teini, oli vaikeampi pysyä siinä roolissa välillä.