Tanssikisaan mukaan lähtevä Joel Harkimo: "Vihaan häviämistä enemmän kuin rakastan voittamista"

Itsensä parketilla laittaa likoon muun muassa yrittäjä Joel Harkimo . Harkimolla on vahva urheilutausta, mutta hänellä ei omien sanojensa mukaan ole "absoluuttisesti mitään" tanssitaustaa.

– Tottakai annan kaikkeni. Tanssiminen on niin kaukana mukavuusalueestani, että luulen et tulee aika lyhyt visiitti, jos ei anna kaikkeansa, hän kuvaili pressissä.

– Ei huolestuta yhtään! Hänellä on avoin rauhallinen keho, hän on syntynyt esiintymään ja tanssimaan. Hän ei vaan itse tiedä sitä vielä. Verrattuna viime kauteen nyt tietää mitä vähän mitä odottaa, niin omakin olo on vähän rennompi, Elg sanoi presissä.