Sofie Hallberg paljastaa jännittäneensä hääpäivänään yhtä asiaa: "Revin hiuksia päästäni"

– Se on hauskaa siinä mielessä, että vaikka hän on opettajani, meillä on eri näkemyksiä tietyistä asioista. Ollaan koettu, että se on tietynlainen rikkaus. Hauskaa olla myös eri mieltä, koska tanssissa on yksi fakta ja se on, ettei ole oikeeta ja väärää. On vaan valintoja, hän sanoo.