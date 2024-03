Heidi synnytti kesken sairaalamatkan rampilla 71: "Housut pois ja vauva maailmaan"

Jos matka synnytyssairaalaan on pitkä, synnytys saattaa alkaa jopa kesken sairaalamatkan. Näin kävi 3.12.2021 Heidi Kullalalle ja Väinö Pitkäniitylle , joiden lapsi syntyi autoon.

– Ei tullut mieleen, että oikeasti se vauva tulee heti sinne autoon. Ajateltiin, että kyllä sitä kerkeää sinne minne on meinattukin, Pitkäniitty kertoo.

Kuskista kätilöksi

– Minähän koin jopa helpotusta, että tämä on kohta ohi. Nyt vain housut pois ja vauva maailmaan. Minä en ollut hädässä, mutta ehkä isällä saattaa siinä vähän elämä vilistä.

– Siellä on lauseita, että ”nyt täällä haisee synnytys” ja ”voitko toistaa - äiti huutaa niin kovaa, että en kuule” ja ”jotain sieltä tulee”, Kullala tokaisee.

"Ei pitäisi joutua miettimään, miten ehtii sairaalaan"

Synnytyssairaaloiden vähentämissuunnitelmiin ja pitkiin synnytysmatkoihin liittyen Kullalalla on selkeä kanta.

– Minusta se on epäinhimillistä laittaa äiti siinä synnytyskivussa matkustamaan tällaista (pitkää) matkaa.

Porvoossa on jo aiemmin lakkautettu synnytyssairaala, jonne pariskunnalla olisi ollut vain parinkymmenen kilometrin matka. Tällöin aika olisi riittänyt hyvin matkaan sairaalaan ennen vauvan syntymistä.

– Tietty kun on kaksi skidiä etupeltoon ja on nähnyt sen homman, niin siitähän selviää. Mutta jos se olisi ollut ensimmäinen lapsi, niin kyllä olisi voinut olla vähän sormi suussa pahemman kerran, Pitkäniitty kertoo.

– Jos ajatellaan, että lapsen saaminen on muutenkin superjännittävää ja siihen liittyy tuoreelle äidille ja isälle paljon avoimia juttuja, niin tällaista ei pitäisi enää siinä kohtaa tarvita miettiä, että miten me ehditään tai miten voin matkustaa, kun synnytys on jo käynnissä, Toteaa Kullala.