Haulikkomies avasi tulen MM-kisakaupungissa – Norjan jalkapallotähdet heräsivät järkyttävään murhenäytelmään

Kolme ihmistä, ampuja mukaanlukien menehtyi varhain torstaiaamuna paikallista aikaa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa ja ainakin kymmenen haavoittui New Zealand Heraldin mukaan. Norjan MM-joukkue oli vain muutaman sadan metrin päässä, kun tapahtuma sattui alle 12 tuntia ennen turnauksen avauspotkua.

Kuudesti Mestarien liigan voittanut ja viime vuonna maajoukkueeseen paluun tehnyt Hegerberg myönsi, että tapahtuneella on ollut oma vaikutuksensa pelaajiiin.

– Se osoittaa, että elämä on suurempaa kuin jalkapallo. Olemme ajatelleet heitä, joita tapahtuma on koskettanut. Se oli lähellä hotelliamme, joten sen on vaikea olla vaikuttamatta. Olemme olleet todella turvassa ja saaneet hyvin tietoa tilanteesta, Hegeberg totesi.