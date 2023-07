NBA-legendan tytär Trinity, 21, jahtaa historiallista temppua MM-kisoissa – Espanjan supertähti toipui vaikeasta vammasta

Nuorennusleikkauksen läpikäyneellä Yhdysvaltain naisten jalkapallomaajoukkueella on mahdollisuus tehdä huimaa jalkapallohistoriaa torstaina Australiassa ja Uudessa-Seelannissa alkavassa MM-turnauksessa. Yhteensä neljä maailmanmestaruutta voittanut Yhdysvallat jahtaa jo kolmatta peräkkäistä MM-titteliään – saavutusta, johon yksikään maajoukkue ei ole lajin historiassa pystynyt.

Yhdysvaltojen lisäksi vain Saksa on pystynyt nappaamaan kaksi peräkkäistä MM-kultaa naisten kisoissa, kun joukkue juhli mestaruuksia 2003 ja 2007. Miesten puolella Italia (1934, 1938) ja Brasilia (1958, 1962) ovat pystyneet peräkkäisiin mestaruuksiin.

Yhdysvaltojen menestyksen tukipilarit Megan Rapinoe ja Alex Morgan ovat yhä MM-joukkueessa mukana, mutta kokenut topparikapteeni Becky Sauerbrunn on kisoista sivussa loukkaantumisen takia. Oseaniassa katseet kiinnittyvätkin entistä tiukemmin Yhdysvaltojen nuoriin pelaajiin, kun päävalmentaja Vlatko Andonovski nimesi 23 pelaajan joukkueeseensa peräti 14 MM-kisojen ensikertalaista.

Portland Thornsissa Suomen maajoukkuetähden Natalia Kuikan seurakaverina pelaavalla Sophia Smithillä on MM-kisoissa mahdollisuus sinetöidä paikkansa Yhdysvaltojen ykköshyökkääjänä. Smith, 22, valittiin viime kaudella Yhdysvaltojen liigan NWSL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi, ja maajoukkueessa verkko on heilunut 30 ottelussa 12 kertaa.

Sam Kerr on Australian jalkapallon kasvot

Ruotsalaisen Tony Gustavssonin valmentama Australia on esittänyt viime aikoina vahvoja otteita, ja kotikisoissaan sillä voi nappionnistumisella olla mahdollisuus jopa MM-mitaliin. Joukkueen kohdalla katseet kääntyvät etenkin yhteen pelaajaan, huippuhyökkääjä ja kapteeni Sam Kerriin, joka on elämänsä kunnossa. Chelseassa viime kaudella tuplamestaruutta juhlinut Kerr on tehnyt 121 maaottelussa 63 maalia.