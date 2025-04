Harvoihin kesätyöpaikkoihin nyt ennätysmäärä hakijoita – "4000 haki kahtakymmentä paikkaa"

Kesätyöpaikoista käydään tänä vuonna tavallistakin kovempaa kilpailua. Paikkoja on tarjolla noin kymmenen tuhatta vähemmän kuin keskimäärin ja monin paikoin hakijoita on ennätysmäärä.

Kesätyöpaikka voi tunnetusti olla kiven alla. Tänä vuonna paikan saaminen voi tuntua tavallistakin hankalammalta.

– EK:n jäsenyrityksissä on odotuksissa noin 110 000 kesätyöpaikkaa tulevalle kesälle. Keskiarvo on reilut 120 000 ja parhaina vuosina paikkoja on ollut yli 130 000, kertoo Elikeinoelämän keskusliiton osaamisen asiantuntija Mikko Vieltojärvi.

Paikkoja on vähemmän kuin tavallisesti, mutta hakijoita on liikkeellä jopa ennätysmäärin.

– Yritysten viestin perusteella hakijoita on kyllä paljon. Nyt näkyy selvästi, että moniin paikkoihin on useita hakijoita. Ei ole niin sanotusti hakijoista pulaa, Vieltojärvi jatkaa.

Tuhansia hakijoita kahviloihin

Ravintolat ja kahvilat ovat tyypillisiä kesätyöpaikkoja ja monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Äärimmillään hakijoiden ja avoinna olevien paikkojen kesken voi tänä keväänä olla valtava epäsuhta. Picnic-ketjussa avoimia paikkoja oli kesäksi noin kaksikymmentä, hakijoita oli neljä tuhatta.

– Saimme ennätysmäärän kesätyöhakemuksia tänä vuonna, yli neljä tuhatta, joka on meille aivan järisyttävän suuri määrä. Olemme tietysti iloisia, että meillä on vetovoimaa, mutta samalla herää huoli, että monella on varmasti vaikeaa löytää kesäksi työpaikkaa, kertoo Picnic Finlandin toimitusjohtaja Janina Hallberg.

Picnicissä suurta hakijamäärää on käsitelty järjestämällä ryhmähaastatteluja.

Moni nuori on päässyt aloittamaan työuransa ravintolasta tai kahvilasta. Tänä vuonna hakijoita on ollut paikoin ennätysmäärin.MTV

Ei pidä lannistua

Valtavat hakijamäärät ja useiden hakemusten kirjoittaminen ja lähettäminen voivat uuvuttaa aikuisenkin, puhumattakaan nuoresta työuraansa vasta aloittelevasta. Työelämän asiantuntijoilla on nuorille kuitenkin selkeät terveiset.

– Nuorelle kesätyönhaussa reippaus on tärkeää. Voi olla itse yrityksiin yhteydessä, kysellä hakemusten perään, ehkä soitella tai mennä jopa paikan päälle kysymään, olisiko kesätöitä tarjolla. Aina kannattaa ihan loppuun asti hakea paikkoja, voi esimerkiksi tulla peruutuksia. Toivoa ei pidä menettää vielä toukokuussakaan, EK:n Vieltojärvi rohkaisee.

– Rohkeasti jatkat vain työnhakua! Aivan varmasti se paikka vielä aukeaa ja uusia mahdollisuuksia tulee aina, Janina Hallberg kannustaa.