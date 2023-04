Harvinaista videokuvaa Bahmutin ytimestä julki – näin Ukrainan ryhmä taistelee: "Onnistumme, miksi muuten olisimme täällä?"

Nyt ukrainalainen tv-kanava oli lähtenyt ukrainalaisryhmän mukaan seuraamaan yötaisteluita. Pätkä on kuvattu eilen perjantaina 21. huhtikuuta.

Katso pääkuvan videolta, miten toimittaja liikkui räjähdysten keskellä Bahmutin yössä.

"He käyttivät kaikkea kranaateista ohjuksiin"

– Oli 5–7 päivän jakso, kun pommitus ei ollut niin kiivasta. Mutta viime viikolla he käyttivät kaikkea kranaateista S-300-ohjuksiin, "Marine"-sotanimellä kulkeva sotilas kertoo.

– (Vihollinen) on aktiivisempi yöaikaan. En tiedä miksi, ehkä he ovat tottuneempia toimimaan öisin. He eivät koskaan onnistu etenemään päiväsaikaan, ryhmän jäsen Roman kertoo.