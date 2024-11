Joulu lähestyy ja lumi vähenee. Se ei ole harvinaista, mutta se, että lumen sulaminen käynnistää tulvat marraskuun lopussa, on harvinaista.

– Ei nämä mitään tavallisia todellakaan ole! Omalta uralta muistan vuoden 2014 marraskuun isot tulvat. Ja Närpiöstä suurin havaittu vedenkorkeus löytyy sekin marraskuulta, tosin pitää mennä jo vuoteen 1981 saakka, kertoo vesistöyksikön päällikkö Kim Klemola Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta.

Maanantain tulvahuippu osui etelämmäksi, Porin ja Rauman seutuville. Tänään tiistaina Kauhajoki on keskiössä.

– Eteläisimmällä joilla Lapväärtti, Isojoki, Teuvanjoki ja Närpiönjoki, niissä on vedenpinnat nousseet todella voimakkaasti viimeisen vuorokauden aikana. Ja sitten Kyrönjoella Kauhajoen suunnalla on voimakkaimmat veden nousut olleet, kertoo Klemola.

Kauhajoen keskustan tuntumassa Urheilutiellä seisoskelee vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki. Hän osoittelee joen uomasta törröttäviä puita ja leveäksi muuttunutta Kauhajokea.

– Kyllä nyt on suuret virtaumat näillä Vaasan alapuolisilla joilla, päivittelee Huhtamäki.

Päivällä tilanne näyttää vielä hyvältä, ilta ja yö on arvoitus.

– Virtaumat on vielä kasvussa, mutta näyttäisi että ne laskevat illan ja huomisen aamun aikana, arvioi Huhtamäki.

Pienempiä teitä poikki

Raumalta on jo raportoitu yhden koulun olevan veden saartamana, myös rakennuksia on joutunut veden varaan. Kauhajoen keskustan tuntumassa yksi pyörätie näyttää olevan poikki.

– On kyllä tullut tietoa, että pienempiä teitä on jouduttu katkaisemaan, kun vesi on mennyt tien yli, kertoo Huhtamäki.

Tulvien kanssa toimineet tietävät, että liian aikaisin ei kannata huokaista. Vesisateet, lämpötilan nousut ja laskut sekä tuulet muuttavat arvioita.

– Onhan tässä vielä pitkä päivä edessä ja Kyrönjokikin nousee lähes viisitoista senttiä tunnissa. Saattaa olla, että Ilmajoen seudulla vielä tulvaluukkuja joudutaan aukaisemaan.

Huhtamäki muistaa työuraltaan joitakin syystulvia.

– Toki meillä oli syystulvia vuonna 2012, jolloin täällä Kauhajoella oli suuria ongelmia, muistelee Huhtamäki.

Tuon tulvan muistaa myös kauppa-asioilla liikkuva Reino Saarela.

– Silloin jäi mieleen eräskin traktori, joka seisoi pellolla vedessä niin, että vähän hyttiä ja savupiippua näkyi!

Reino Saarela muistaa suurtulvan reilun kymmenen vuoden takaa.

Tilanne rauhallinen

Kauhajoella väki tuntuu rauhalliselta, kun rakennukset eivät ole ainakaan vielä kastuneet. Pelloille nouseva vesi ottaa silmään, mutta ei hirvitä.

– Kyllä meidänkin kohdalla joki pellolle tulvii, kertoo Saarela.

Vaaraa rakennuksen kastumisesta ei ole.

– Ei ole! Olen sen verran huomioinut asiaa silloin kun taloa rakennettiin, että ei tarvitse pelätä, kertoo Saarela.

Tulva on kuitenkin puheenaiheena kaupassa kävijöillä.

– Mökillä kun käytiin, tai mies kävi, niin kyllä siellä joki ainakin tulvii, tuo Ikkelänjoki, kertoo Riitta Niemenmaa.

Tuire Metsä-Heikkilä hämmästelee niin ikään marraskuun lopun tulvauutisia.

– En kyllä muista, että olisi tähän aikaan vuodesta täällä tulvinut. On se ainakin todella harvinaista, miettii Metsä-Heikkilä.

Keskiviikkona tulvahuipun ennustetaan ulottuvan Seinäjoen korkeudelle.