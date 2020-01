Harvey Weinsteinin nousu ja tuho: Me Too -liike toi esiin näyttelijäkuuluisuuksien järkyttävät syytökset Weinsteiniä kohtaan – mediamogulin kohtuttu seksirikosoikeudenkäynti alkaa Yhdysvalloissa

Valamiehistön voi olla vaikea erottaa raiskausoikeudenkäyntiä sitä ympäröivästä Me Too -kiehunnasta.

Näyttelijä Alyssa Milano julkaisi Twitterissä lyhyen viestin 15.10.2017:

– Jos sinua on ahdisteltu seksuaalisesti tai sinut on raiskattu, kommentoi tähän viestiin "Me Too".

Loppu on niinsanotusti historiaa. Vastauksia tuli tulvimalla. Miljoonat naiset eri puolilla maailmaa avautuivat kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta #MeToo -tunnuksella ja lukuisat mahtimiehet niin politiikan, kulttuurin kuin viihteenkin huipulta joutuivat syytettyjen penkille – toiset kuvainnollisemmin median ja somen syyttäminä, toiset konkreettisemmin virallisen syytteen ja oikeudenkäynnin kohteeksi.

Kenties räikein tapaus on mediamoguli Harvey Weinstein.

Surullisenkuuluisa "roolitussohva"

Harvey Weinstein tunnetaan Hollywoodin kultasormena, jonka tuotantoihin kuului megamenestyksiä kuten Pulp Fiction ja Rakastunut Shakespeare.



Menestyksen takaa kerrotaan nyt kuitenkin hyvin erilaista tarinaa – kuten karmeita kokemuksia Weinsteinin niinsanotulta "roolitussohvalta", joka lukuisten huhujen mukaan oli monen nuoren naisnäyttelijän uran pakollinen koetinkivi.

Weinsteinin niljakkaista tavoista ehdittiin huhuta vuosia ennen Me Too -kampanjaakin, mutta jostain syystä se ei koskaan johtanut esimerkiksi boikotteihin tai julkisiin syytöksiin.



Monet Hollywoodin naistähdistä vihjailivat enemmän tai vähemmän avoimesti, että Weinstein vaati käytännössä naisilta seksiä vastineeksi elokuvarooleista. Toisaalta hän uhkasi, että kieltäytyminen siitä tai julkinen välirikko oli varma tapa tuhota oma ura.

Asiaa kommentoitiin julkisuudessa kuitenkin korkeintaan kevyen pisteliäästi.

– Onneksi olkoon! Näiden viiden naisen ei enää tarvitse näytellä olevansa kiinnostuneista Harvey Weinsteinista, vinoiltiin muun muassa Oscar-gaalan juonnoissa parhaan naissivuosan palkinnosta gaalalähetyksessä vuonna 2013.

"Erittäin, erittäin, erittäin epämiellyttävää"

Me Too -kampanjan myötä vuonna 2017 viha Weinsteinia kohtaan leimahti yhtäkkiä avoimesti täyteen liekkiin. Nyt kahdeksankymmentä naista on syyttänyt Weinsteinia erilaisista seksuaalirikoksista – häirinnästä ja painostuksesta aina raiskauksiin asti.

Suorasukaisimmin on puhunut Siskoni on noita -sarjasta tuttu näyttelijä Rose McGowan, joka syyttää Weinsteinia raiskauksesta. Toinen Weinsteinia raiskauksesta syyttänyt nainen on italialaisnäyttelijä Asia Argento.

Monet muut Weinsteinia vastaan puhuneista ja eriasteisista ahdistelukokemuksistaan kertoneista naisista ovat Hollywoodin megatähtiä: Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Ashley Judd, Kate Winslet, Mira Sorvino ja niin edelleen.

Monet heistä varovat edelleen joutumasta mukaan oikeudenkäynteihin ja puhuvat siksi varovaisin sanakääntein. Viesti tulee silti sangen selväksi.

– Minulla on ollut huono kokemus Harvey Weinsteinista nuoruudessani, ja sen tuloksena en ole enää koskaan suostunut työskentelemään hänen kanssaan. Olen myös varoittanut muita tekemästä niin, Angelina Jolie kommentoi sähköpostitse New York Times -lehdelle.

– En ala edes kuvailemaan vastenmielistä käytöstä, joka leimasi Lukija-elokuvan kuvauksia, Kate Winslet sanoo ja pidättäytyy kertomasta enempää, koska se hänen mukaansa "avaisi matopurkin" jota hän ei ole valmis avaamaan julkisesti.

– Hänen kanssaan oli aina, aina erittäin, erittäin, erittäin epämiellyttävä asioida. Erittäin epämiellyttävä, Winslet alleviivasi L.A. Times -lehdelle.

– Tämä tapa kohdella naisia loppuu nyt, vaati puolestaan Gwyneth Paltrow, jonka on Guardian-lehden mukaan yksi Weinstein-tutkinnan keskeisistä tietolähteistä.



Paltrow on kertonut joutuneensa torjumaan kaksikymmentä vuotta vanhemman Weinsteinin päällekäyviä lähentelyjä ja "hierontoja" Emma-elokuvan kuvauksissa ja hakemaan apua silloiselta poikaystävältään Brad Pittiltä. Weinstein varoitti kumpaakaan koskaan kertomasta kenellekään.

– Olin 21-vuotias ja aivan kauhuissani, Paltrow kuvailee.

"Näin tämä bisnes toimii"

Weinsteinin toimintatavat vähemmän tunnettujen tähtien kohdalla ovat olleet vieläkin suorasukaisempia. Näyttelijä Dawn Dunning on kuvaillut alun perin täysin asialliselta vaikuttanutta "roolineuvotteluaan", joka siirrettiin yllättäen ravintolasta Weinsteinin sviittiin.

Vuonna 2003 nuori näyttelijänalku Dunning esiintyi New Yorkin pikkuteattereissa ja työskenteli sen ohella tarjoilijana, kun hän tapasi Harvey Weinsteinin. Weinstein vaikutti aluksi täysin ammattimaiselta, tarjosi 24-vuotiaalle Dunningille koekuvauksen Miramaxilla ja kutsui tämän keskustelemaan elokuvarooleista.

Weinsteinin assistentti kutsui Dunningin illalliselle manhattanilaiselle hotellille. Hotellilla kävi kuitenkin ilmi että tapaaminen ei ollutkaan ravintolassa vaan Weinsteinin sviitissä tuottajan "kiireisen aikataulun vuoksi".



Siellä Weinstein tuli vastaan kylpytakissa. Pöydällä oli papereita. Weinsteinin mukaan paperit olivat sopimuksia kolmeen seuraavaan elokuvaan. Ne kuvattaisiin kuitenkin yhdellä ehdolla: Dunningin olisi osallistuttava ryhmäseksiin Weinsteinin kanssa.

Dunning kertoo New York Timesille aluksi purskahtaneensa nauruun, koska hän luuli että tämä oli vitsi. Weinstein kuitenkin suuttui.

– Et tule koskaan pärjäämään tässä bisneksessä, Weinstein huusi Dunningin mukaan.

– Näin tämä bisnes toimii.

Dunning pakeni paikalta eikä kertonut kenellekään moneen kuukauteen.

Kaksi raiskaussyytettä ja kansainvälinen kohu

Nyt Weinsteinia odottaa syyte kahdesta raiskauksesta. Tapausta on jo luonnehduttu poikkeuksellisen haastavaksi valamiehistölle.



Juuri tapauksen valtava julkisuus ja yhteiskunnallinen merkitys tekee valamiehistön työn vaikeaksi: Miten tämä raiskausoikeudenkäynti erotetaan siitä, mitä mieltä yksittäinen valamies on Me Too -liikkeestä? Tätä selvittääkseen puolustus aikoo perata valamiehistön sosiaalisen median päivitykset vuosien ajalta.