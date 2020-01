Elokuvamoguli Harvey Weinsteinin viikkoja kestävä seksuaalirikosoikeudenkäynti alkaa – kymmenistä väitetyistä uhreista oikeuteen päätyi vain kaksi

Oikeudessa New Yorkissa toinen naisista syyttää Hollywood-mogulia raiskauksesta vuonna 2013. Toisen mukaan Weinstein pakotti hänet vastaanottamaan suuseksiä vuonna 2006.

"Todistajat ovat todella rohkeita"

Kahden asianomistajan lisäksi oikeudessa kuullaan todistajina neljää muuta naista. Yksi heistä on muun muassa Sopranos-tv-sarjasta tunnettu näyttelijä Annabella Sciorra.

Sciorran mukaan Weinstein raiskasi hänet 1990-luvulla. Vaikka väitetyssä rikoksessa syyteoikeus on vanhentunut, syyttäjä haluaa Sciorran ja muiden todistajien avulla osoittaa, että Weinsteinin toiminta on ollut pitkäaikaista ja suunnitelmallista.

Weinsteinia itseään tuskin tullaan kuulemaan oikeussalissa. Häntä edustaa chicagolainen asianajaja Donna Rotunno, joka on aiemmin puolustanut menestyksekkäästi kymmeniä seksuaalirikoksista syytettyjä miehiä.

– Weinsteinilla on käytössään erittäin kokenut ja hyvin rahoitettu pieni armeija puolustusasianajajia. He tekevät kaikkensa tuhotakseen todistajien uskottavuuden. Jos todistajien puheissa on ristiriitaisuuksia, ristikuulustelusta tulee julmaa. Todistajat ovat todella rohkeita, sanoi Sciorraa ja toista asianomistajaa edustava asianajaja Gloria Allred.