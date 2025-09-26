Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että hän voisi harkita jalkapallon MM-turnauksen otteluiden siirtämistä pois kaupungeista, joita hän pitää yhtään vaarallisina.
Ensi vuoden kisoja isännöivät myös Kanada ja Meksiko. Valtaosa otteluista pelataan kuitenkin Yhdysvalloissa, jossa pelejä on määrä järjestää muun muassa demokraattienemmistöisissä Los Angelesissa ja San Franciscossa.
– Siellä tulee olemaan turvallista MM-turnauksen aikaan. Jos en luota, että niin on, siirrämme ottelut eri kaupunkeihin, Trump sanoi.
Trump on tänä vuonna lähettänyt kansalliskaartin sotilaita demokraattijohtoisiin kaupunkeihin paikallispäättäjien vastusteluista huolimatta. Hän on perustellut kiisteltyjä toimiaan rikollisuudella.
Trump on luvannut kisoihin saapuville faneille "saumattoman kokemuksen". Trumpin kanssa lämpimissä väleissä oleva Fifan pomo Gianni Infantino on kertonut luottavansa Trumpin sanaan.