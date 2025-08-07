Härski ilmiö hermostuttaa SM-liigassa – "Asianajajien kanssa keskustelussa"

SM-liigan seurat ovat huolissaan ulkomaalaisissa verkkokaupoissa myytävistä fanituotekopioista. Seurat pohtivat keinoja, joilla näiden niin sanottujen piraattituotteiden myyntiin voitaisiin puuttua.

SM-liiga-seurojen ja esimerkiksi Jokerien fanituotekopioita on myynnissä ainakin suurella volyymilla markkinoille tulleessa kiinalaisessa verkkokaupassa Temussa. Tuotteita on myynnissä laidasta laitaan ja ne muistuttavat paikoin paljonkin seurojen omia fanituotteita.

Toiminta on yksiselitteisesti kiellettyä, Tapparan myyntipäällikkö Aki Hautamäki sanoo MTV Urheilulle.

– Tapparan logo ja tavaramerkki ovat rekisteröityjä ja niiden käyttö kaupallisessa toiminnassa ilman Tapparan lupaa on yksiselitteisesti kielletty, Hautamäki tiivistää ongelman.

Tappara julkaisi aiheesta elokuun alussa tiedotteen, jossa seura toi esiin huolensa piraattituotteiden kasvavista markkinoista ulkomaalaisissa verkkokaupoissa. Seura ei maininnut tiedotteessaan nimenomaisesti Temua, vaan puhui yleisesti ulkomaalaisista verkkokaupoista. Samoin tekee Hautamäki MTV Urheilun haastattelussa.

SM-liigan seurat eivät ole ainoita, joita Temun myymät piraattituotteet närkästyttävät. MTV Uutiset kertoi aiemmin Temussa myynnissä olevista Finlayson-kopioista.

Tapparan Hautamäki sanoo seuran haluavan ulostulollaan lisätä kuluttajien ymmärrystä ja tietoisuutta siitä, että kyseisissä verkkokaupoissa myytävät tuotteet eivät ole seurojen virallisia tuotteita, eivätkä seurat saa niistä lainkaan tuloja.

– Päinvastoin, niissä ovat kaikki negatiiviset vaikutukset, koska kaikki vastuullinen tuotanto ja muu vastaava puuttuu näitten tuotteiden ympäriltä. Jos kuluttaja ei ole niin sanotusti tietoinen siitä, mitä ja mistä hän hankkii tuotteen, sehän on brändimielikuvallisesti myös negatiivista, jos tulee sutta ja segundaa.

Myös HIFK:ssa on noteerattu rehottava piraattituotteiden kauppa.

– Meillä on laadukkaita fanituotteita myynnissä, ja Temusta voit saada vähän mitä posti tuo tullessaan. On siinä kuluttajallakin riskiä, toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma toteaa.

Seurat kokevat piraattituotteiden kaupasta myös suoria taloudellisia menetyksiä.

Hautamäki sanoo, että Tapparassa on tehty omia arvioita mahdollisista menetyksistä, mutta hän ei halua avata niitä julkisesti. Lukuja ei ole tässä vaiheessa myöskään Kortesluomalla.

– Jos tuollainen lähtisi käsistä, voisihan sillä olla isokin taloudellinen vaikutus, hän arvioi.

– Onhan tuollaisilla aina vaikutusta, mutta tässä vaiheessa vaikea vielä arvioida, että kuinka suurta.

Seurat ryhtyvät toimiin

Seurapomot sanovat, suomalaisseurojen fanituotteiden laittomia kopioita olleen myynnissä aiemminkin, mutta nyt tilanteessa on uutta se, että niitä on myynnissä suuressa ja tunnetussa verkkokaupassa, josta kuluttajat ovat tottuneet tekemään ostoksia.

Suomalaisten toimijoiden kohdalla ilmiön kitkeminen olisi melko yksinkertaista, mutta nyt tilanne on toinen. Silti Tapparassa ja HIFK:ssa on jo ryhdytty toimiin piraattikaupan estämiseksi.

– Aina jos tulee tieto, että joku myy laitonta fanikamaa, kyllä myyjään ollaan heti yhteydessä. Jos on suomalainen toimija, ne aika nopeasti lopettavat, ja se jää periaatteessa siihen. Sitten jos ei jää, kyllä se menee seuraavalle asteelle. Iso työhän näissä on. Nyt etenkin, kun menee kansainväliseksi, Kortesluoma sanoo.

– Se on meidän asianajajien kanssa keskustelussa, mikä se paras ja tehokkain lähestymistapa tällaiseen on. Varmaan muidenkin joukkueiden kanssa pitää käydä samoja keskusteluita, koska ei ole kyse vain IFK:sta, vaan näyttää, että aika lailla kaikkien joukkueiden kamoja siellä myydään.

Kortesluoma näkee, että SM-liigan seurat voisivat ryhtyä toimenpiteisiin yhteisenä rintamana. Keskustelua asiasta ainakin käydään.

– Asia ei ole ollut vielä framilla, mutta varmasti tulee olemaan. En tiedä täysin varmasti, koska tämä on alkanut. Itsekin vasta olen huomannut, että tällaisia on myynnissä, hän sanoo.

– Yleensä ryhmässä on enemmän voimaa kuin vain yhdessä, että saadaan kitkettyä tällainen ongelma pois.