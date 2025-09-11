Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin säätiön lahjoitus on jaettu kolmelle eri projektille.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin Archewell-säätiö lahjoittaa yhteensä 500 000 dollaria, eli reilut 427 500 euroa projekteille, joilla avustetaan proteesien kehittämistä ja tarjotaan muuta tukea Gazan ja Ukrainan lapsille. Prinssi Harryn toimisto tiedotti asiasta keskiviikkona.

Archewell-säätiö lahjoittaa 200 000 dollaria Maailman terveysjärjestölle Gazasta Jordaniaan tehtävien lääketieteellisten evakuointien tukemiseksi.

Lisäksi säätiö lahjoittaa 150 000 dollaria Pelastakaa Lapset -hyväntekeväisyysjärjestölle humanitaarisen avun tarjoamiseksi Gazassa sekä toiset 150 000 dollaria räjähdysvammojen tutkimuskeskukselle tukemaan proteesien kehittämistä erityisesti Ukrainan ja Gazan konflikteissa loukkaantuneille lapsille.

Prinssi Harry vierailee parhaillaan Isossa-Britannissa. Hän vieraili keskiviikkona Imperial College London -yliopiston Centre for Injury Studies -tutkimuskeskuksessa, johon yksi lahjoituskohteista, räjähdysvammojen tutkimuskeskus, kuuluu. Vierailun tarkoituksena oli lisätä tietoa Centre for Injury Studies -tutkimuskeskuksen työstä, erityisesti sen keskittymisestä lasten ja luonnonkatastrofien uhrien vammoihin.

Harry on Ison-Britannian vierailunsa aikana ilmoittanut myös lahjoittavansa henkilökohtaisesti 1,49 miljoonaa dollaria auttaakseen väkivallan ja teräaserikosten runtelemissa yhteisöissä eläviä nuoria Nottinghamin kaupungissa.

Lähde: Reuters