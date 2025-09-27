Harry Kane teki perjantaina kaksi maalia Bayern Münchenin 4–0-voitossa Werder Bremeniä vastaan. Englantilaistähti nousi samalla tämän vuosisadan nopeimmaksi pelaajaksi, joka on saavuttanut 100 maalin rajapyykin Euroopan viiden suurimman liigan joukkueessa.

Kane voitti ja upotti rangaistuspotkun ensimmäisen puoliajan lopussa, ennen kuin hän laukoi pallon maaliin lähietäisyydeltä tunnin kohdalla. 32-vuotias saavutti täten sadan maalin rajapyykin vain 104 pelatussa ottelussa Bayernin paidassa.

Aiemmin ennätys kuului Cristiano Ronaldolle, joka saavutti 100 maalia 105 ottelussa Real Madridille vuonna 2011. Manchester Cityn norjalaishyökkääjä Erling Haaland ylsi sadan maalin määrään vastaavasti 105 pelatussa ottelussa viime vuonna.

Eikä siinä vielä kaikki

Kane rikkoi kaksi muuta ennätystä joukkueensa 4–1-voitossa Hoffenheimia vastaan viime viikonloppuna, jolloin hän teki hattutempun.

Kane saavutti 70 maalia Bundesliigassa vain 67 pelatussa ottelussa, nopeammin kuin kukaan muu liigan historiassa.

Aiemmin Kane rikkoi ennätyksen suurimmasta maalimäärästä 50 Bundesliigan ottelussa (54 osumaa), minkä lisäksi hän saavutti 50 maalin rajapyykin nopeammin kuin kukaan muu pelaaja sarjassa (43 ottelua).

Perjantaina Kanesta tuli myös ensimmäinen pelaaja Bundesliigan historiassa, joka on upottanut kaikki ensimmäiset 18 rangaistuspotkuaan sarjassa, sekä tehnyt 18 peräkkäisestä rangaistuspotkusta maalin.

Hän on aloittanut tämän kauden 15 maalilla kahdeksassa ottelussa, kun kaikki kilpailut lasketaan mukaan. Vincent Kompanyn luotsaama Bayern on sarjataulukon piikkipaikalla puhtaalla pelillä voitettuaan kaikki viisi otteluaan.