"Ei tässä ole enää yhtään mitään järkeä" – Erling Haalandilla käsittämätön viiden maalin ilta, Manchester City järjesti nöyryytyksen

– Ei tässä ole enää yhtään mitään järkeä, C Moren selostaja Kim Kallström sopersi paikan päältä.

Haaland on kolmas pelaaja, joka on tehnyt viisi maalia yhdessä Mestarien liigan ottelussa. Edellisen kerran samassa on onnistunut Luiz Adriano lokakuussa 2014 ja Lionel Messi maaliskuussa 2012.