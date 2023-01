Harry Kane huippuiskussa murskavoitossa – historiallinen hetki vain muutaman maalin päässä

300:nnen ottelun Valioliigassa pelannut Kane on osumiensa myötä enää kahden maalin päässä seuran kaikkien aikojen parhaasta maalintekijästä Jimmy Greavesista , joka teki urallaan Tottenhamille 266 osumaa.

Tottenham on Valioliigassa viidentenä kaksi pistettä edellä olevaa Manchester Unitedia perässä ottelun enemmän pelanneena. Kolmantena oleva Newcastle on samassa pistemäärässä Unitedin kanssa ja on pelannut Tottenhamin tavoin 18 ottelua.