Harri Ollin hämmentävä kirjoittelu nousi uutiseksi Norjassa – tukee Venäjää ja Putinia: "Toivoin, että joku käyttää hänen nimeään"

Olli on viimeisin suomalaishyppääjä, joka on voittanut mäkihypyn MM-mitalin (hopeaa vuonna 2007 Sapporossa). Useissa kohuissa uransa aikana ja sen ulkopuolella julkisuudessa ollut Olli nousi jälleen otsikoihin, kun hän kirjoitti tukevansa Venäjää ja Putinia. Olli perusteli tukeaan sillä, että Venäjän jääkiekkotähti Aleksandr Ovetshkin tukee Putinia.

– Näin tämän. Toivoin, että joku käyttää hänen nimeään, mutta sitten löysin nämä kommentit hänen Instagramistaan. Ne olivat sellaisia, joita hän ei ollut edes poistanut. Se on kuin keltaisella vilkkuva otsikko, jossa todetaan, että saattaa järkyttää. Hänellä saa olla totta kai mielipiteensä, mutta en ole samaa mieltä. Se on mielestäni surullista, Granerud sanoi.

– Olen Rovaniemeltä ja olen jopa asunut Lahdessa 15 vuotta. Rovaniemi on turistikaupunki, enkä ole kuullut, että he eivät halua venäläisiä sinne. Minulla on enemmän muistoja venäläisten kuin ukrainalaisten kanssa. Sodassa ei ole oikeaa tai väärää. Sota on syvältä. Rauha on upeaa, Olli kirjoitti.