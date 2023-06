Harri näki, kun kaksi miestä potki ja hakkasi naapuria – elvytti uhria avun saapumiseen asti: "Tärisin väsymyksestä"

– Kovaa hommaa se paineluelvytys on, varsinkin kun sain siinä parikymmentä minuuttia yksin elvyttää. Missään vaiheessa en ollut antamassa periksi, mutta oli se kaikin puolin valtava helpotus, kun sireenien äänet vihdoin alkoivat lähestyä ja sitten sain siirtää homman ammattilaisille.

Hengenpelastusmitali on tunnustus erittäin rohkeasta ja neuvokkaasta toiminnasta, jossa henkilö on oman henkensä uhalla suorittanut teon, jolla toisen ihmisen henki on voitu pelastaa.