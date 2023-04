Harri Moisio otti punaisella matolla kantaa Radiogaalan voittajaehdokkaiden yksipuolisuuteen: "Miehet dominoivat porukkaa, jolla radioasemia markkinoidaan"

– Se on totta, että tämän vuoden gaalassa kahdeksasta shortlistille päässeestä Vuoden juontajaehdokkaasta seitsemän on miehiä. Paikallisella puolella ei ole yhtään naista. Vuoden sisällöntekijä -kategoriassakin on vain yksi nainen. Onhan se jopa häkellyttävää, että tilasto menee näin. Viime vuonna naisia oli enemmän. En ole koskaan ajatellut niin, että tämä homma olisi jotenkin sukupuolittunutta, Moisio kertoi MTV Uutisille punaisella matolla 31. maaliskuuta.

Moisio nosti esille, että etenkin päällikkötehtävissä naisia on ollut paljon kautta vuosikymmenten ja harmitteli, että ehdokaslistan tilanne on tänä vuonna tällainen.

– Oletan, että tämä kyllä korjaantuu. On tunnustettava, että radiojuontajia, joita markkinoidaan, niin hirveän moni heistä on miehiä. Jos ajattelen naistenlehtimaailmaa, niin naistenlehtien kannessa on aina nainen. Siellä voi olla pariskunta, mutta joka tapauksessa siellä on aina nainen. Samoin iltapäivälehtien kansissa. Jostain syystä kaupallisessa radiomaailmassa, ja kuulun itsekin tähän joukkoon, niin miehet dominoivat porukkaa, jolla radioasemia markkinoidaan. Ehkä tämä voisi olla se ensimmäinen askel, että huomioidaan, että alalla on paljon naisia. Radion tapa markkinoida itseään on hyvin miehinen, Moisio kertoi.