Radiotähti Juuso "Köpi" Kallio hyppää vakikasvoksi televisioon – kertoo, mitä radiouralle tapahtuu

Radiojuontaja Juuso "Köpi" Kallio on yksi Lauman vakiopanelisteista. Radiokonkari on tehnyt aikaisemmin vierailuja erilaisiin televisio-ohjelmiin, mutta gameshown vakiokasvona hän toimii ensimmäistä kertaa.

– Never say never, ei voi sanoa, etteikö niin tapahtuisi, mutta toisaalta tällä hetkellä radio on minulle niin rakas lapsi edelleen, että kyllä minä uskon, että aika pitkään sen kanssa tulee vielä touhuttua, hän kertoo.