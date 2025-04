Jyrki 69 kiertää maailmaa edelleen 56-vuotiaana – tätä se vaatii

The 69 Eyes -solisti Jyrki 69 on tehnyt yhtyeensä kanssa viimeisen kahden vuoden aikana lähes 200 keikkaa.

The 69 Eyes on ollut toiminnassa vuodesta 1989. Viimeisen kahden vuoden aikana bändi on tehnyt 182 keikkaa. Yhtyeen solisti Jyrki 69, 56, eli Jyrki Linnankivi, muisteli rupeamaa.

– Kiersimme yötä päivää ympäri maailmaa. Nyt on pieni hengähdystauko, ja lähdemme ensi kuussa Kurikasta kesäkiertueelle. Sen jälkeen ensin Meksikon, Väli-Amerikan ja sitten Etelä-Amerikan kiertue, mikä loppuu Brasiliaan. Sitten Englannin-rundi ja Euroopan-rundi ja välillä vedetään Suomessakin, Jyrki 69 kertoi MTV Uutisille Radiogaalassa 25. huhtikuuta.

– Eli palaamme tien päälle, mikä on parasta, kun on rokkibändi. Itse viihdyn kiertueella – se on suoraan sanottuna toinen kotini, Jyrki 69 jatkoi.

Muusikko kertoi, että vuoden 2025 kaikki päivät on jo varattu, ja yhtyeeltä tulee uusi sinkku kesän lopussa.

Jyrki 69 kokee syntyneensä liikkuvaan ammattiinsa.

– Jos mietit, että olen 56-vuotias ja minulla on tällainen tukka. Toki itsestä täytyy pitää myös huolta. Pitää olla järjettömän kovassa kunnossa ja nähdä sen eteen paljon vaivaa, Jyrki 69 täsmensi.