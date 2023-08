Harri kuvasi äärimmäisen vaaratilanteen: Saaristolautan ja Viking Gracen törmäys oli 15 metristä kiinni – "Tulee jumankauta aivan kohti"

Harri kuvasi tilanteen videolle, joka on nähtävissä yläpuolelta.

Poliisi: "Mentiin erittäin läheltä"

– Mentiin erittäin läheltä. Tässä on ollut selkeästi läheltä piti -tilanne ja on jouduttu tekemään niin sanottu hätäväistö. On mahdollista, että on ollut kiinni 15 sekunnista, että alukset olisivat törmänneet toisiinsa, Lehtonen arvioi.