Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten hävisivät tenniksen nelinpelin välierän Itävallan Wienin ATP-turnauksessa.

Turnauksessa kolmanneksi sijoitetut Heliövaara ja Patten taipuivat kakkossijoitetuille briteille Julian Cashille ja Lloyd Glasspoolille luvuin 6–4, 3–6, 5–10.

Heliövaara ja Patten veivät avauserän yhden syötönmurron turvin, mutta britit tekivät saman toisessa erässä. Suoraan kymmeneen pisteeseen pelatussa ratkaisuerässä Cash ja Glasspool karkasivat lopulta voittoon 4–4-tasatilanteesta.

Ex-pari ei kaadu

Glasspool on Heliövaaran entinen nelinpelipari ja nykyisin varsin hankala vastus: Glasspool ja Cash ovat voittaneet parien kaikki neljä kohtaamista tänä vuonna.

Heliövaaran ja Pattenin kausi jatkuu ensi viikolla Pariisin Masters-turnauksessa.