Tenniksen neinpelihuippu Harri Heliövaara eteni ensimmäistä kertaa ATP Masters 1000 -kilpailun finaaliin.

Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät nelinpelin finaaliin miesten ATP-kauden viimeisessä Masters-turnauksessa Pariisissa. He voittivat välierässä ranskalaiset Quentin Halysin ja Pierre-Hugues Herbertin 6–3, 6–4.

Heliövaara ja Patten olivat avauserässä 2–3-tappiolla Pattenin menetettyä kahdesti syöttönsä. Sen jälkeen kaksikko otti otteen ja piti sen vakuuttavasti loppuun saakka.

– Ehkä vähän erilainen alku kuin mitä odotettiin. Vastustajat mursivat Henryn kahdella ensimmäisellä kerralla, ja tuollaista harvoin tapahtuu. Mutta meillä oli jopa aika uskomattoman hyvä reaktio siihen: vähän hymyiltiin, että tällainen alku ja onpahan nyt sitten erilainen matsi tiedossa. Ja murrettiin heti takaisin, eli ei päästetty heitä sen enempää edelle, Heliövaara kertoi STT:lle.

– Ratkaisupaikoissa tekeminen oli tosi hyvää, ja olo oli ottelussa kaikesta huolimatta iloinen, luottavainen ja rauhallinen, hän jatkoi.

Heliövaaralle finaali on uran ensimmäinen Masters 1 000 -tason kilpailussa. Finaali pelataan huomenna, ja Heliövaara ja Patten tavoittelevat kauden kolmatta turnausvoittoaan. He voittivat Australian avointen grand slam -turnauksen tammikuussa ja Pekingin ATP-kisan syyskuussa.

– Onhan näitä ATP 1 000 -kisoja tullut aika monta pelattua uralla, ja nyt ensimmäistä kertaa finaalissa. Onhan se hieno saavutus jo sekin, mutta kun finaalissa ollaan niin kaikki peliin, ja olisihan se hienoa ottaa heti (ensimmäisellä mahdollisuudella) myös pokaali kotiin, Heliövaara hehkutti.