Tenniksen nelinpelispesialistit Harri Heliövaara ja Henry Patten voittivat avausottelunsa ATP Masters 1000 -turnauksessa Shanghaissa.

Heliövaara ja Patten joutuivat tiukille Hollannin Sander Arendsin ja Britannian Luke Johnsonin kanssa. Lähes kaksi tuntia kestänyt ottelu kääntyi kuitenkin suomalais-brittiläisen parin eduksi 6–7 (2–7), 6–4, 10–4.

Heliövaara ja Patten voittivat aiemmin tällä viikolla Pekingin ATP500-turnauksen.