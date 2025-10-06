Harri Heliövaara on edennyt parinsa Henry Pattenin kanssa nelinpelin puolivälieriin tenniksen ATP Masters -turnauksessa Shanghaissa.

Turnauksessa toiseksi sijoitetut Heliövaara ja Patten väänsivät niukan voiton kiinalais-taiwanilaisesta vastustajaparistaan Bu Yunchaoketesta ja Ray Hosta. Heliövaaran ja Pattenin voitto merkittiin lopulta numeroin 6–7 (3–7), 7–6 (7–4), 10–8.

Viime viikolla ATP-turnausvoittoa Pekingissä juhlineet Heliövaara ja Patten ovat voittaneet viisi ottelua peräkkäin. Kaksikon puolivälierävastustajat selviävät tiistaina.