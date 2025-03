Hannu Karpo löysi Kehä I:n mökkiasukin vuonna 2001 – asukas soitteli kitaralla rakkauslauluja

Kehä I:n tietöiden alle jäänyt mökki on joskus ollut kitaristimiehen oma koti.

Tämä juttu on julkaistu alun perin vuonna 2016, mutta MTV julkaisee sen uudelleen Hannu Karpon muistolle. Karpo menehtyi sairauskohtaukseen maaliskuussa 2025.

Toimittaja Hannu Karpo tapasi mökin asukkaan vuonna 2001. Tuolloin asukas kertoi, kuinka hän oli löytänyt mökin ja päättänyt jättää elämän kerrostalossa taakseen.

– Tämä on ihan talviasuttava, olen ympäri vuoden tässä asunut, hän kertoi tuolloin Karpolle.



Rojua mökin pihalla ennen tietöiden alkua. Kuva: Urbanex Ninja



Mökki on rakennettu kaupungin maalle ilman lupia. Asukkaan mukaan parin vuoden ajan viranomaiset kävivät koputtelemassa oveen ja kyselemässä papereita, mutta lopettivat sitten.



Autiomökki on herättänyt kiinnostusta myös urbaania löytöretkeilyä – muun muassa hylättyjä pihoja ja taloja – harrastavassa Urbanex Ninja -sivuston pitäjissä.

Jänikset ja rotat kuuntelevat

Musiikin tekeminen on ollut henkireikä mökin asukkaalle.

– Jänikset kuuntelevat, joskus tuossa mettässä soittelin, ja jänis tuli ihan lähelle kuuntelemaan. Rotat kuuntelevat myös, eläimet ovat kiinnostuneita. Jossain vaiheessa se on minua lohduttanutkin.



Kuva mökin sisältä ennen tietöiden alkua. Kuva: Urbanex Ninja



Mies päätti jossain vaiheessa lähteä Ruotsiin, rakensi sinne samanmoisen hökkelin, mutta palasi kuitenkin takaisin Kehälle ja omaan Suomi-mökkiinsä. Karpo vieraili mökillä uudelleen vuonna 2010, mutta tällöin asukas ei halunnut antaa haastattelua. Tässä välissä osa asumuksesta oli jo ehditty myös polttaa.

Nyt Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän rampissa sijaitseva mökki on purettu, sillä osana Kehä I:n suuria tietöitä Hämeenlinnanväylän eritasoliittymää parannetaan.

Mökki ulkoapäin ennen eritasoliittymän parannuksen alkamista. Kuva: Urbanex Ninja



Jutun yläosassa oleva video on osa Karpon parhaat -ohjelmasta, joka esitettiin MTV3-kanavalla 7.8.2010.