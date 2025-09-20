Vapaaottelija Hannan Housmand avautui sosiaalisessa mediassa Ice Cage 5 -tapahtumassa kokemastaan ottelusta, jossa hän kohtasi huomattavasti heikomman vastustajan. Housmand ei lähtenyt tyrmäämään vastustajaa, vaikka olisi saanutkin siitä bonuksen.

Housmand otteli Ice Cage -tapahtumassa potkunyrkkeilyssä Roland Sirveä vastaan. Hän voitti ottelun teknisellä tyrmäyksellä. Tuomari keskeytti ottelun Sirven vatsaan tulleiden lujien osumien jälkeen. Housmand oli huomannut jo aikaisessa vaiheessa, kuinka iso tasoero hänellä ja vastustajalla oli.

– Mietin sitä, että hän oli varmaan sellainen tyyppi, joka halusi kokeilla tällaista. Hän ajatteli, että voi otella. Kun hän on suostunut tällaiseen matsiin, niin ei voi syyttää ketään muuta kuin itseään, koska hän itse allekirjoitti sopimuksen ottelutapahtumaan. Kaikilla oli omat sopimukset ja palkkiot. Hän allekirjoitti samat asiat kuin minäkin, Varmasti summat olivat erilaiset, Housmand sanoo MTV Urheilulle.

Kohtaaminen sai julkisestikin kritiikkiä faneilta. Tapahtuma julkaisi Instagramissa jälkikäteen päivityksen, jossa totesi, että tällaisia otteluita ei tulla enää näkemään. Tapahtuman järjestäjä Max Hynninen kommentoi tapahtunutta MTV Urheilulle.

– Yleensä katson itse kaikki otteluparit, mutta nyt viimeisenä kahtena viikkona tuli pari peruuntumista, joten tarvitsimme kaksi uutta otteluparia. Hannan oli minulla varalistalla ensimmäisenä. Kun ensimmäinen ottelupari peruuntui, niin sanoin Hannanille, että hän voi otella siinä, Hynninen kertoo.

Hynninen kertoo, että hänellä on itsensä lisäksi toinen henkilö, joka järjestää otteluita. Tämä oli todennut Hynniselle, että Sirve on hyvä vastustaja Housmandille.

– En sitä sen enempää tutkinut, koska hän on tehnyt muitakin ottelupareja, jotka ovat olleet todella laadukkaita. Luotin siihen, että hän tekee hyvät matsit. En tiennyt Rolandista yhtään mitään, kun hyväksyin ottelun, Hynninen sanoo.

– Heti kun ottelu oli ohi, kirjoitin Ice Cagen Instagramiin, että tällaista ei tapahdu enää ikinä. En halua ikinä tehdä epätasaisia otteluita. Yritän jatkossa katsoa paljon tarkemmin otteluparit, että ne ovat tasaisia, Hynninen toteaa.

Muut ottelut olivat Housmandin mielestä tasaväkisempiä. Hän aikoo kokemuksestaan huolimatta otella tapahtumassa jatkossakin. Housmand sanoo, että on tärkeää muistaa inhimillisyys ja tasoerojen merkitys.

– Minulla oli sopimuksessa, että olisin saanut lisää rahaa tyrmäyksestä. Siihen oli mahdollisuus, mutta en halunnut enkä pystynyt, kun huomasin, että millainen tasoero oli. Se oli minun oma päätös. Kun huomasin, että on erilaista tasoa, niin päätin vetää hänet kehosta pihalle. Aivovamma ei ole mielestäni sen arvoista, että saa jonkun bonuksen tai highlightin (kohokohdan), Housmand kertoo.

– Siinä kohtaa osaa harvemmin kontrolloida itseään, kun on adrenaliinia, vihaa ja kun on tappelun hetki. Oli sitten ulkona kadulla tai missä vaan. Pitää kuitenkin pystyä kontrolloimaan ja miettiä seuraamuksia, ja että onko edes kannattavaa. Se on varsinkin vaarallista, jos ei ole ammattilaisen tasolla.

Sirve on Housmandin mukaan harrastanut kamppailulajeja 5-6 vuotta ja thainyrkkeilyä 3-4 vuotta. Housmand oli harjoitellut useamman kuukauden ajan kovaa koitosta varten.

– Loppujen lopuksi se oli ns. pettymys, mutta samalla mietin, että tein oikein, sillä nuortenkin pitää ymmärtää, että jokainen lyönti voi tehdä pahaa vahinkoa, Housmand toteaa.

Housmand nostaa esille, etteivät ihmiset välttämättä ajattele seuraamuksia, kun satuttaa toista kehässä tai sen ulkopuolella.

– Tarvitaan opastusta elämään, että jopa ottelussa voidaan antaa armoa. Ei ole siistiä lyödä toista, koska kaikessa on seuraamus. Ammattilaiset voivat näyttää hyvää roolimallia, että kehässässäkin voidaan antaa armoa. En halua kunniaa toisen terveyden kustannuksella, Housmand sanoo.

Housmandin vapaaottelu-ura alkoi vajaa 15 vuotta sitten. Hän on saavuttanut urallaan useita Suomen mestaruuksia kamppailulajeissa. Housmand oli mukana vapaaottelun vuoden 2015 MM-kisoissa, mutta tuolloin mitali jäi saavuttamatta.

Vapaaottelussa on ollut amatööritasolla 19 ottelua, joista 16 on päättynyt voittoon. Ammattilaisena saldo on neljä voittoa, kaksi tappiota ja yksi tasapeli. Ice Cagen ottelua Housmand ei laske mukaan.

– Niin, vaikka se tulee minun tilastoihin, niin se on vain potkunyrkkeilyä, eikä niin tärkeää, mutta voitto kumminkin. Halusin kertoa ihmisille, että voiton voi saavuttaa muullakin tavalla, kuin tekemällä vahinkoa. Jos tunnen itseni uhkaavaksi ja toinen haluaa satuttaa, niin minä satutan. Jos näen, että toinen ei halua, niin miksi minun pitäisi olla kiusaaja.

– Lopulta merkitystä ei tuota se, että mitä muut näkevät, vaan pikemminkin miten kohtaa itsensä ja omat rajansa. Ja vaikka matka on täynnä haasteita, sekin on jo osa voittoa, joka ei vaadi juhlintaa.



