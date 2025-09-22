Vapaaottelutapahtuma järjestetään Yhdysvaltojen presidentin virka-asunnolla vuoden 2026 kesäkuussa. Katso havainnekuvat videolta!
Vapaaottelujärjestö UFC aikoo osallistua ensi vuonna Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlallisuuksiin poikkeuksellisella tavalla järjestämällä ottelutapahtuman Valkoisella talolla kesäkuussa 2026.
Järjestön alustavat havainnekuvat tapahtumasta antavat ymmärtää, että kehä ja sitä ympäröivä katsomo pystytettäisiin nurmialueelle Valkoisen talon edustalle.
Lisäksi jonkinlaisten lehdistötilaisuuksien paikkana toimisi mahdollisesti presidentti Abraham Lincolnin muistomerkin edusta.
Katsomoon mahtuu alustavan arvion mukaan noin 5000 fania.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vieraillut UFC:n otteluissa säännöllisesti, ja vapaaottelujärjestön johtaja Dana White on Trumpin vankka tukija.