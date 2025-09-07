Kohussa ryvettynyt Makwan Amirkhani kuristi voiton

Vapaaottelija Makwan Amirkhani otti voiton Turussa kamppailu-urheilutapahtuma Ice Cage Fighting 5:n pääottelussa.

Iltalehden ja Ilta-Sanomien mukaan Amirkhani voitti vapaaottelun Theo Kolehmaista vastaan anakonda-kuristuksella. Ottelu kesti alle minuutin.

Ottelu herätti etukäteen huomiota, koska Amirkhani on julkisuudessa yhdistetty seksuaalisen väkivallan tekoon, joka PMMP-laulaja Mira Luodin mukaan tapahtui viihdeohjelman kuvauksissa.

Luoti ei ole kertonut, mistä ohjelmasta tai kenestä on kyse. Luoti ja Amirkhani olivat samaan aikaan Julkkisselviytyjät-ohjelmassa, jota esitettiin vuonna 2017.

Amirkhani on kiistänyt syyllistyneensä lainvastaisiin tekoihin.

