Kohussa ryvettynyt Makwan Amirkhani kuristi voiton

Makwan Amirkhani ennen ottelua pidetyssä punnitustilaisuudessa.Str / Lehtikuva
Julkaistu 40 minuuttia sitten

MTV URHEILU – STT

Vapaaottelija Makwan Amirkhani otti voiton Turussa kamppailu-urheilutapahtuma Ice Cage Fighting 5:n pääottelussa. 

Iltalehden ja Ilta-Sanomien mukaan Amirkhani voitti vapaaottelun Theo Kolehmaista vastaan anakonda-kuristuksella. Ottelu kesti alle minuutin.

Ottelu herätti etukäteen huomiota, koska Amirkhani on julkisuudessa yhdistetty seksuaalisen väkivallan tekoon, joka PMMP-laulaja Mira Luodin mukaan tapahtui viihdeohjelman kuvauksissa.

Luoti ei ole kertonut, mistä ohjelmasta tai kenestä on kyse. Luoti ja Amirkhani olivat samaan aikaan Julkkisselviytyjät-ohjelmassa, jota esitettiin vuonna 2017.

Amirkhani on kiistänyt syyllistyneensä lainvastaisiin tekoihin.
 

