Thierry Neuvilleltä tökerö ele ulosajonsa jälkeen – asiantuntija iski kiinni: "Kuljettajan velvollisuus"

– Jos kartturi jää vähän jälkeen, on siinä myös kuljettajan velvollisuus ajaa niin, että se homma saadaan kiinni. Se on yhteispeliä. Et voi vain painaa puoltatoistasataa kaasu auki tietämättä missä tullaan, Ketomaa linjasi ja perusteli kantaansa vielä perusteellisemmin.