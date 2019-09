Hämmästyttävä tutkimus väittää nuorentaneensa ihmisiä – suomalaistutkijoiden kiinnostus heräsi: Onhan tämä mielenkiintoista!

– Tutkimus on todella mielenkiintoinen, sillä kukaan ei varmaankaan uskonut, että biologinen ikä voisi vähentyä samalla kun kalenteri-ikä kasvaa, sanoo epigenetiikan asiantuntija, akatemiatutkija Miina Ollikainen Suomen molekyylilääketieteen instituutista.

Tulokset ovat innostavia, mutta päällimmäisenä Ollikaisen mielessä on se, kuinka tieteellisesti todistusvoimainen tutkimus on. Tutkimus tehtiin vain yhdeksälle ihmiselle.

– Kyseessä oli hyvin valikoitunut joukko. He olivat ainoastaan miehiä, ja tästä puuttui kokonaan kontrolliryhmä. Emme tiedä, mitä vastaavassa tilanteessa oleville miehille olisi tapahtunut kokeen aikana ilman tätä lääkehoitoa.

Poikkeavat koehenkilöt hämmentävät

Samaa mieltä on biologista ikääntymistä tutkinut gerontologian dosentti Elina Sillanpää Helsingin yliopistosta. Hän arvostelee tutkimuksessa käytetyn koehenkilöjoukon pienuutta ja tilastollisten menetelmien tulkintoja.

– Epigeneettinen ikä määritetään satojen DNA-kohtien metyloitumisen perusteella. Siksi tämän tyyppisissä tutkimuksissa luotettavaan päättelyyn vaadittava koehenkilöjoukko on yleensä satoja tai tuhansia. Tutkimuksessa on järkevää, että tutkittavia muuttujia on vähemmän kuin koehenkilöitä, Sillanpää summaa.