Hammaslääkäriliitto: Hampaiden hoitamatta jättäminen näkyy jo jopa teho-osastoilla

"Tämä on todella vakavaa"

"On aika herätä totuuteen"

Nuoria miehiä joutuu teho-osastolle hampaiden vuoksi

– Joka puolella Suomea yliopistosairaaloissa näyttäytyy se, että tehohoidon tarpeen määrä on lisääntynyt eli hammasperäisten infektioiden määrä on lisääntynyt ja selkeästi näkyy se, että siellä on edustettuna isosti nuoret miehet. Selkeästi osalla jonot vaikuttaa ja talous - hammashoito maksaa suhteessa muihin palveluihin niin paljon, sanoo Virtomaa.

Apua toivotaan suuremmista kela-korvauksista

Minkä kokoinen joukko ei harjaa päivittäin lainkaan?

– On paljon tervesuisia lapsia ja se on hienoa. Sitten meillä on lapsia, joilla on muutama reikä ja sitten meillä on se joukko, jolla on tosi paljon reikiä. Polarisaatio näkyy lapsissa ja siellä myös anestesian tarve on merkittävässä roolissa ja kasvussa. Ylipäätänsä suun terveydenhuollossa on nähtävissä polarisaatio ihan selkeästi, niin kuin monessa muussakin asiassa yhteiskunnassamme, toteaa Virtomaa.