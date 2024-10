Kymmeniä ihmisiä kuoli Israelin öisissä iskuissa Gazaan – MTV seuraa

Sunnuntai 6.10.

Israel teki yön aikana iskuja eri puolille Gazan kaistaa. Israelin asevoimien mukaan tarkat iskut kohdistuivat Hamasin jäseniin. Kymmeniä ihmisiä on kuollut Israelin öisissä ilmaiskuissa Gazaan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanavat CNN ja al-Jazeera. Israel teki runsaita iskuja pohjoiseen Gazaan myöhään lauantaina. Mediatietojen mukaan kuolleita on toistakymmentä. Al-Jazeeran mukaan iskuja tehtiin ainakin 30. Median kirjeenvaihtajien mukaan vastaavaa tahtia ilmaiskuissa ei ole viime päivinä nähty. Israelin asevoimat kertoi kohdistaneensa "tarkat iskut" äärijärjestö Hamasin jäseniin. Isku tehtiin YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n rakennukseen, jossa Israelin asevoimien mukaan toimi tätä nykyä Hamasin komentokeskus. Keskisessä Gazassa sijaitsevaan moskeijaan yöllä tehdyssä iskussa kuoli myös toistakymmentä ihmistä, kertovat CNN ja Haaretz. Israelin asevoimat kertoi tämänkin iskun kohdistuneen Hamasin komentokeskukseen. Maanantaina tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun palestiinalainen äärijärjestö Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin, surmasi yli tuhat ihmistä ja otti yli 200 panttivankia. Sitä seurasi Israelin hyökkäys Gazaan, jossa on kuollut liki 42 000 ihmistä.

Guterres: "On aika hiljentää aseet"



YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaatii lopettamaan väkivallan Gazassa sekä ilmaisee huolensa konfliktin leviämisestä Libanoniin. Samalla hän tuomitsee Hamasin ja vaatii Hamasin ottamien panttivankien välitöntä vapauttamista.



– Tämä on päivä, jolloin globaali yhteisö toistaa kovalla äänellä tuomitsevansa Hamasin kauhistuttavat teot, mukaan lukien panttivankien ottamisen, Guterres sanoi.



Guterres julkaisi lausuntonsa Hamasin hyökkäyksen vuosipäivän alla lauantai-iltana.



Hamasin 7. lokakuuta tekemässä hyökkäyksessä Israeliin kuoli noin 1 200 ihmistä. Lisäksi Hamas otti panttivangikseen 251 ihmistä, joista 97 on edelleen vankina Gazassa.



Israelin vastaiskuissa Gazan kaistalla on puolestaan kuollut liki 42 000 ihmistä. Luvut ovat Hamasin alaisesta Gazan terveysministeriöstä, ja ne ovat YK:n mukaan luotettavia.



Guterresin mukaan lokakuun 7. päivästä alkoi järkyttävä väkivalta ja verenvuodatus.



– On aika vapauttaa panttivangit. Aika hiljentää aseet. Aika lopettaa kärsimys, joka on vallannut alueen. On rauhan, kansainvälisen oikeuden ja oikeuden aika.



Lauantaina tuhannet ihmiset osoittivat mieltään eri puolilla maailmaa ja vaativat maanantain vuosipäivän alla tulitaukoa Gazaan sekä Libanoniin.