HBL: Ulkoministeriö selvittää, käyttikö Hamas Nokian teknologiaa

Ulkoministeriö myöntää vientiluvat kaksikäyttötuotteille eli hyödykkeille, joita voidaan siviilikäytön lisäksi hyödyntää sotilastoiminnassa. Ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Johanna Salovaara-Dean kertoo HBL:lle, että ministeriö selvittää tapausta parhaillaan ja on ollut yhteydessä Nokiaan. Hän vahvistaa Nokian saaneen vientiluvan alueelle. Salovaara-Dean sanoo myös, että jos ministeriön tiedossa olisi ollut riski teknologian päätymisestä Hamasin käsiin, vientilupaa ei olisi annettu.

Jos käy ilmi, että tuotteita on käytetty vientiluvan vastaisesti, ulkoministeriö voi HBL:n mukaan esimerkiksi perua luvan.

Nokian viestintäosasto on vahvistanut HBL:lle sähköpostitse, että se on israelilaislehden artikkelista tietoinen. Yhtiö sanoo, että mahdollinen viranomaisluvan vastainen käyttö on tapahtunut ilman sen osallisuutta tai lupaa.